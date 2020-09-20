Mehmet Ezer'den spora destek

İşadamı Mehmet Ezer, Güneydoğu'da basketbol ve voleybol sahaları yapmak için çalışmalara başladı. Ezer, önümüzdeki günlerde bu projesini faaliyete geçirecek.

İş adamı Mehmet Ezer, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çocukların yararlanması için birçok basketbol ve voleybol sahası yapmayı planlıyor. İmkanı olmayan yeteneklerin yok olduğuna dikkat çeken Ezer, Anadolu'nun her köşesinde çok önemli yetenekler olduğunu belirterek, “Güneydoğu Bölgesi'nde çok yetenekli çocuklarımız var. Önemli olan bu çocukların yeteneğinin hangi spor dalında olduğunu keşfetmek. Herkes futbol oynamaya hevesli olabiliyor ama basketbol ve voleybol için bazı ekipmanlara ihtiyaç var. Sokak arasında futbol oynayabilirsiniz. İnşallah yetenekli çocuklarımız bu sahalarda kendi yeteneklerini keşfederek çok iyi yerlere gelirler” dedi.