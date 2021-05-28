Mehmet Günyeli'nin özel arşivinden milli mücadele kartpostalları ve afişleri sergisi

“Milli Mücadele” kartpostalları örnekleri ve ilk meclis belgelerine yer verilecek olan sergide, 1920'li yıllardaki ilk meclise ait milletvekili kayıt defteri de sanatseverlerle buluşacak.

Mehmet Günyeli'den sanatseverlere davet

“Milli Mücadele” yıllarına dair belge, fotoğraf, kitap, afiş gibi malzemeleri toplayan Mehmet Günyeli, herkesin öncelikle kendi tarihini öğrenmesi gerektiğine olan inancıyla arşiv ve koleksiyonundan faydalanılmasını isteyerek, tüm sanatseverleri sergiye davet etti.

15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir

Günümüzde tarihsel konulara odaklanmış müzeler ve özel koleksiyonlarda yer alan bu belgeler, “Milli Mücadele”yi anlatan birkaç serilik kartpostallardan oluşuyor. Milli mücadele yıllarında kamuoyu oluşturmak için tasarlanan kartpostalların birçoğunda, Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını toplu halde ya da tek başlarına resmeden portrelerin yanında “Mehmed'in Hikayesi” başlığı altında kahraman Türk ordusu, cephede çarpışan, cephane taşıyan Türk Kadını, İstiklal Marşı tasarımları yer alıyor. Sergi 15 Haziran tarihine kadar SKSM'de görülebilir.