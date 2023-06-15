Mehmet Kazan, Çekya'dan kupalarla dönüyor

2023 Czech Disabled Golf Masters Turnuvası'nda milli sporcu Mehmet Kazan, “Best Other Man” kategorisinde birinci, genel klasman tablosunda da ikinci oldu.

Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) organize ettiği 2023 Czech Disabled Golf Masters, 14-15 Haziran tarihlerinde Çekya'nın Prag kentinde oynandı. Golf Resort Black Bridge'de oynanan müsabakada, Türkiye'nin de arasında bulunduğu 12 ülkeden toplam 61 sporcu sahaya çıktı. Organizasyonda, TGF Genel Sekreteri Ufuk Birdal Alvaç önderliğinde; Türkiye'yi Engelli Golf Milli takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti. Masters'da, Türk sporculardan Karahan Yıldırım da sahaya çıkan sporcular arasında yer aldı. Mehmet Kazan, mücadele ettiği iki raundun ardından toplamda 155 (+11) gross skorla genel klasman tablosunda ikinci oldu. Kazan ayrıca, “Best Other Man” kategorisinde toplamda 61 stableford skor oynayarak müsabakaları birinci sırada tamamladı.

Kazan, elde ettiği bu başarılarla 2023 Czech Disabled Golf Masters'ın final raundunun ardından düzenlenen ödül töreninde iki defa kürsüye çıkarak “Genel Klasman” ikincisi ve “Best Other Man” birincisi kupalarının sahibi oldu.