Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü hedef büyüterek yoluna devam edecek”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü'nde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu seçimin kaybedeni yok. Beylikdüzü halkı kazandı, Beylikdüzü bize oy versin vermesin mutlu insanların yaşamaya devam ettiği bir kent olmayı sürdürecek” diye konuştu.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gitti. Tüm ülkede yaşanan seçim yarışının ardından Beylikdüzü'nün yeni başkanı ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mehmet Murat Çalık oldu. Çalık, “Beylikdüzü'nde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beylikdüzü'nü layıkıyla birlikte yöneteceğiz. Bu kent, bize oy versin vermesin mutlu insanların yaşamaya devam ettiği bir kent olmayı sürdürecek. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Bu seçimin kaybedeni yok”

Beylikdüzü'nde demokrasi şöleni havasında bir seçim yaşadıklarını belirten Mehmet Murat Çalık, “2014 yılında Ekrem İmamoğlu ile başlayan Beylikdüzü'ndeki değişim ve gelişim rüzgarı bizimle de kaldığı yerden devam edecek. Bu seçimde kaybeden olmadı. Oy versin vermesin tüm vatandaşlarımıza eşit, ulaşılabilir, sürdürülebilir ve kaliteli bir hizmet sunmak için canla başla çalışacağız” şeklinde konuştu. Yoğun olduğu kadar keyifli bir seçim süreci geçirdiklerini kaydeden Çalık, “Şimdiden sonraki hedefimiz Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımın güvene, sevgisine ve saygısına layık olmak olacak” dedi.

“Beylikdüzü hedef büyüterek yoluna devam edecek”

2014-2018 tarihleri arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Çalık, “Beylikdüzü'nün her noktasına oldukça hakimiz. Burada yaşanan sorunların da sıkıntıların da farkındayız. Ekrem İmamoğlu layıkıyla buraya beş yıl hizmet etti, onun görev süresinde çeşitli engel ve sıkıntılardan dolayı tamamlanamayan projeler de bu dönem bizimle birlikte hayata geçecek. Beylikdüzü, hedef büyüterek çok daha güzel projelere imza atacak. Vatandaşlarımızın da yönetimde söz sahibi olmaya devam edeceği samimi, şeffaf ve iletişimi hiç kaybetmeyen bir belediye olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.