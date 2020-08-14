Mehmet Sami Karayel'in 'En Meşhur Türk Pehlivanları' eseri yeniden düzenlendi

Türk yazar Mehmet Sami Karayel'in 'En Meşhur Türk Pehlivanları' eseri yeniden düzenlenerek raflarda yerini aldı.

Mehmet Sami Karayel'in, 1941-1948 yılları arasında 13 kitapta 16 pehlivanın hayatını ve güreşlerini anlattığı eseri yeniden hazırlandı. Oğuzhan Murat Öztürk tarafından tekrardan elden geçirilen kitapta; Kel Aliço, Koca Yusuf, Çolak Molla, Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir, Hergeleci İbrahim, Yozgatlı Kel Hasan, Yürük Ali ve Kurtdereli Mehmet gibi Türk pehlivanlarının biyografileri yer aldı.