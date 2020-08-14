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Mehmet Sami Karayel'in 'En Meşhur Türk Pehlivanları' eseri yeniden düzenlendi

Türk yazar Mehmet Sami Karayel’in ’En Meşhur Türk Pehlivanları’ eseri yeniden düzenlenerek raflarda yerini aldı.

Türk yazar Mehmet Sami Karayel'in 'En Meşhur Türk Pehlivanları' eseri yeniden düzenlenerek raflarda yerini aldı.


Mehmet Sami Karayel'in, 1941-1948 yılları arasında 13 kitapta 16 pehlivanın hayatını ve güreşlerini anlattığı eseri yeniden hazırlandı. Oğuzhan Murat Öztürk tarafından tekrardan elden geçirilen kitapta; Kel Aliço, Koca Yusuf, Çolak Molla, Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir, Hergeleci İbrahim, Yozgatlı Kel Hasan, Yürük Ali ve Kurtdereli Mehmet gibi Türk pehlivanlarının biyografileri yer aldı.

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