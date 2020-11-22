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Mehmet Şef'in okulu ilk mezunlarını verdi

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın kurduğu Gastro Arena, ilk mezunlarını verdi.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kurduğu Gastro Arena, ilk mezunlarını verdi.


Televizyonda yayınlanmakta olan yarışma programının ünlü moderatörü Şef Mehmet Yalçınkaya tarafından kurulan Gastro Arena, 8 haftalık bir eğitimin ardından ilk mezunlarını verdi. Profesyonel hayatını Gastronomi alanında devam edecek aşçılar için başlangıç seviyesinde temel eğitim programı olan Preschool'da öğrenciler, öğretim görevlileri Erkan Kıyıcıoğlu ve Levent Demirçakmak'tan aldıkları toplam 96 saatlik eğitimi tamamlayarak diplomalarını aldılar.

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