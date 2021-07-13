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Mehmet Şirin Topaloğlu, Sony Avrupa marka elçisi oldu

İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu, Sony Avrupa marka elçisi oldu.

Sony eğitmeni Aykut Kılıç, Topaloğlu'na Sony A9 II hediye etti.


Türkiye'nin en iyi foto muhabirlerinden olan İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Mehmet Şirin Topaoğlu, Sony Avrupa marka elçisi oldu. Sony eğitmeni Aykut Kılıç, marka elçisi olan Topaloğlu'na Sony A9 II marka fotoğraf makinesi hediye ederek, marka elçiliğini kutladı. Sony etkinlikleri kapsamında panellere katılacak olan Mehmet Şirin Topaloğlu, 31 Temmuz saat 13.00'te Sony Deneyim Merkezi'nde spor fotoğrafçılığı hakkında deneyimlerini aktaracak.

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