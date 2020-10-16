Mehmet Soytürk, Kapadokya'da Ultra-Trail heyecanı yaşatacak

Salomon Türkiye Koşu Takımı sporcusu Mehmet Soytürk, yarın gerçekleştirilecek BREAKING5 rekor denemesi öncesindeki heyecanını Ürgüp'te gerçekleştirilen basın toplantısında medya mensupları ile paylaştı. 63 kilometrelik Salomon Cappadocia Ultra Trail orta mesafe parkurunu kat edecek olan Soytürk, parkuru 5 saatin altında bir sürede bitirmesi halinde çok önemli bir başarıya imza atacak.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, Atilla Kuduoğlu ve Salomon Türkiye Marka Müdürü Orçun Kutluad'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Mehmet Soytürk, rekor denemesi öncesinde çok heyecanlı ve motive olduğunu dile getirdi.

Salomon Türkiye ile Argeus Travel & Events, korona virüs salgını sebebiyle Salomon Cappadocia Ultra-Trail gerçekleştirilemese de Kapadokya'nın vadi ve platolarında BREAKING5 ile ultra-trail heyecanı yaşanmasını sağlayacak.

Salomon Türkiye sporcularından Mehmet Soytürk'ün 63 kilometrelik Salomon Cappadocia Ultra Trail orta mesafe parkurunu 5 saatin altında koşma hedefiyle katılacağı rekor denemesi öncesinde Ürgüp'te gerçekleştirilen basın toplantısı ise medya mensuplarından büyük ilgi gördü.

Mehmet Maraşlı: “Bu organizasyona destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz”

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, organizasyon ile ilgili görüşlerini şu şekilde açıkladı:

“Ürgüp Kaymakamlığı olarak BREAKING5 organizasyonuna destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Salomon Cappadocia Ultra Trail ile birlikte dünya sporunun en önemli noktalarından biri haline gelen Kapadokya ve Ürgüp, BREAKING5 ile birlikte yine spor dünyasının gündeminde olacak. Bu organizasyonun hayata geçmesindeki katkıları için Argeus Travel & Events ile birlikte Salomon Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Yarınki rekor denemesi için de Mehmet Soytürk'e başarılar diliyoruz.”

Mehmet Aktürk: “Sağlıklı ve sorunsuz bir deneyim için tüm gücümüzle destek veriyoruz”

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise şu açıklamaları yaptı:

“Ürgüp Belediyesi olarak biz de BREAKING5 organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Belediye olarak organizasyonun sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması için tüm gücümüzle destek veriyoruz. Bu tip organizasyonlar, ilçemizin spor dünyasındaki öneminin ne kadar büyük olduğunu kanıtlıyor. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, Mehmet Soytürk'e başarılar diliyoruz.”

Ayhan Güney: “Salomon Cappadocia Ultra Trail kalitesinde bir etkinlik olacak”

BREAKING5 etkinliği için uzun süredir gerekli hazırlıkların yapıldığını söyleyen Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney de şu bilgileri paylaştı:

“BREAKING5, uzun süreli hazırlık ve planlamanın ardından Salomon Cappadocia Ultra Trail kalitesinde bir organizasyon olacak. Hem Mehmet Soytürk'ün hem de organizasyonda görev alan kişilerin herhangi bir sağlık sorunu yaşamamaları adına gerekli tüm tedbirler alındı. Destekleri için Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e çok teşekkür ederiz. Mehmet Soytürk, Salomon Cappadocia Ultra Trail'in orta mesafe parkurunu kat edecek. Ürgüp Meydanı'nda başlayacak olan rekor denemesi; İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin ve Akdağ noktalarının geçilmesinin ardından yine Ürgüp Meydanı'nda sona erecek. Bu parkurun rekor sahibi ise Alman atlet Moritz auf der Heide. Kendisi rekoru, 5 saat 5 dakika ve 51 saniyelik derece ile 2018 yılında kırmıştı. Rekorun geçerli olması adına yarın Salomon Cappadocia Ultra Trail'in zamanlama sistemiyle aktif olacak. Mehmet Soytürk'e ve ekiplerimize yarın için başarılar diliyorum.”

Atilla Kuduoğlu: “Ülkemize değer katan organizasyonlara katkı sağlamaya devam ediyoruz”

Salomon Cappadocia Ultra Trail gibi organizasyonlara katkı vermeye devam edeceklerini dile getiren Atilla Kuduoğlu, Katılımcı sayısını her yıl istikrarlı şekilde artıran, Ultra-Trail World Tour'un en önemli yarışlarından biri haline gelen Salomon Cappadocia Ultra Trail'i bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle gerçekleştiremesek de yine Kapadokya'da olmak ve önemli bir organizasyona imza atmak bizi çok mutlu ediyor. Mehmet Soytürk'ün 63 kilometrelik parkuru 5 saatin altında koşacağına ve orta mesafe parkur rekorunu kıracağına güveniyoruz. Kendisi bunun için çok uzun süredir çalışıyor ve rekor denemesine hazır durumda. Yarın mutlu haberler almak için kendisine başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Orçun Kutluad: “Mehmet Soytürk en değerli sporcularımızdan biri”

Salomon Türkiye Marka Müdürü Orçun Kutluad ise basın toplantısında, "Salomon Türkiye, outdoor sporlarının lider markası konumunda. Bu alanda sporcularımıza destek olmak adına Salomon Türkiye Koşu Takımı faaliyetlerine devam ediyor. Pek çok kişiyi açık hava koşuları ile tanıştırırken, bir süredir bu koşuları yapan kişileri de doğru teknikler ve kendilerine uygun ürünlerle buluşturuyoruz. Mehmet Soytürk de en değerli sporcularımızdan biri konumunda. Yarınki rekor denemesi için çok heyecanlıyız. Salomon Türkiye olarak gün boyunca kendisinin yanında olacağız ve ona destek vereceğiz. Rekor denemesi için kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Soytürk: “Hazır ve motive durumdayım”

BREAKING5 organizasyonuna uzun süredir hazırlandığını söyleyen Mehmet Soytürk de duygularını, “Uzun süreli hazırlık döneminin ardından rekor denemesi için son derece hazır ve motive durumdayım. Daha önce Salomon Cappadocia Ultra Trail'e katıldığım için bu parkuru tanıyorum. Patika koşularının zorlayıcı ama aynı zamanda eğlenceli parkurlarından birisi. 2018 yılında bu parkuru Moritz auf der Heide'nin arkasında ikinci sırada tamamlamıştım. Yarın parkuru 5 saatin altında bitirerek kendisinin rekorunu da kırmak istiyorum. Antrenman performansım ve parkur zamanlamalarım, bu rekoru kırabileceğimi gösteriyor. Umarım yarın herkese bu mutluluğu yaşatacağım. Bu organizasyonun hayata geçmesindeki katkıları için ben de Ürgüp Kaymakamlığı'na, Ürgüp Belediyesi'ne, Argeus Travel & Events'e, Olgar Şirketler Grubu'na ve tabii ki Salomon Türkiye'ye çok teşekkür ederim” sözleriyle paylaştı.

Mehmet Soytürk'ün koşusu canlı yayınlanacak

Soytürk'ün istasyonlar arasındaki geçişleri, koşu boyunca üzerinde taşıyacağı çip vasıtasıyla anlık olarak online platformdan takip edilebilecek. İstasyonlarda da kendisine Salomon Takımı'ndan arkadaşları destek verecek ve tüm etkinlik boyunca mobil sağlık hizmetleri Mehmet Soytürk'e gerektiğinde destek verebilmek için hazır bulunacak.