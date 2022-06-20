Mehmet T. Nane, IATA Yönetim Kurulu Başkanlık görevine başladı

Nane, IATA Yönetim Kurulu Başkanlık görevini devralarak IATA'nın ilk Türk başkanı oldu.

Nane; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Doha'da gerçekleştirilen 78'inci Genel Kurul'da Robin Hayes'den devralarak göreve başladı. 120 ülkeden 292 üye hava yolu şirketiyle toplam hava trafiğinin yüzde 83'ünü temsil eden IATA'nın ilk Türk Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet T. Nane, Haziran 2023'e kadar görevini sürdürecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet T. Nane, “Havacılık sektörünün çok zorlu bir krizden çıktığı böyle bir zamanda, bu önemli sorumluluğu devralmak ve IATA'nın ilk Türk başkanı olmak benim için büyük bir gurur Bu gururun en önemli sebebi ise Türk sivil havacılığının geldiği noktayı temsil ediyor olması” dedi. Nane, sözlerine şöyle devam etti: “Havacılık sektörü, son birkaç yıldır tarihinin en zorlu sınavlarından birini veriyor, COVID-19 pandemisinin yanı sıra politik ve ekonomik birçok farklı etkenden de direkt olarak etkileniyor. Bu da halihazırda meşakkatli olan sektörümüzü daha da zorlu hale getiriyor. Bütün zorluklara rağmen, sektörümüzde faaliyet gösteren tüm paydaşlar maksimum gayretle çalışıyor.”

“Havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimi için hepimize büyük görevler düşüyor”

Havacılık sektörünün mevcut durumunu değerlendiren Mehmet T. Nane, “Havacılık sektörü; pandemi sonrası toparlanma çabalarını sürdürürken, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik gibi alanlarda da net ve kararlı adımlar atıyor. Sadece turizmin değil, diğer birçok sektörün de destekleyicisi olan havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimi için hepimize büyük görevler düşüyor. IATA olarak, önümüzdeki 1 yıl boyunca, dünyanın seyahat ve ticarete yeniden açılması yönündeki ivmeyi sürdürmenin yanı sıra; yaklaşan ICAO Meclisi'nde CORSIA'yı desteklemek, ‘2050'ye Kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu'na giden yolu iyileştirmek ve IATA üyesi hava yollarının sektörde kadın temsilini 2025 yılına kadar yüzde 25 veya en az yüzde 25'e kadar artırması için oluşturulan ‘2025'te 25' girişimine katılımı genişletmek dahil olmak üzere çok dolu bir gündemimiz var. Öncelikli hedeflerimizi gerçekleştirmek ve sektörümüzü daha da ileriye taşımak için, tüm üyelerimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

78'inci IATA Genel Kurulu tarafından, 79'uncu Genel Kurul ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nin 4-6 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmesine karar verildiğini de dile getiren Mehmet T. Nane, “Pegasus Hava Yolları'nın ev sahipliğinde, global havacılık profesyonellerini güzel ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.