Mehmet T. Nane, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Nane, 30 Mart 2023 tarihi itibarıyla Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet T. Nane; 30 Mart 2023 Perşembe günü gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında, Yönetim Kurulunun aldığı kararla Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Mehmet T. Nane Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 17 yıldır bu görevi üstlenen Ali Sabancı'dan devraldı. Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam edecek.

Hava yolu şirketine 2016 yılının Mart ayında geçiş yapan Mehmet T. Nane, 6 yıl boyunca şirketin CEO'luk görevini yürüttü ve ardından 2022 yılının Mart ayında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu ile İcra Kurulu Başkanlığı, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda üstlendiği görevlerini halen sürdüren Mehmet T. Nane, hava yolu şirketindeki görevine Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edecek.