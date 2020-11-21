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Mehmet Topal 4 sezon sonra kırmızı kart gördü

Beşiktaş mücadelesinin 70.

dakikasında kırmızı kart görerek takımını eksik bırakan Mehmet Topal, tam 4 sezon sonra bir maçta kırmızıyla cezalandırıldı.


Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybetti. Bu zorlu müsabakada geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği maçının son saniyelerinde attığı golle takımına üç puanı getiren isim Mehmet Topal, 70. dakikada ceza sahası içinde topa elle müdahale edince hakem Ümit Öztürk tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.


34 yaşındaki oyuncu, son kırmızısını 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'de top koştururken görmüştü. Başarılı futbolcu, söz konusu sezonun ilk haftasında şu anki takımı Başakşehir'den Cengiz Ünder'e yaptığı sert müdahale sonra direkt kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Bu, Topal'ın Süper Lig kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart olarak da tarihe geçmişti.

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