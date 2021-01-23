Mehmet Topal ligde ikinci golünü attı

Medipol Başakşehir'in evinde Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede takımının tek golünü atan Mehmet Topal, bu sezon turuncu-lacivertli formayla ligde ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, sahasında Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin tek golü 64. dakikada Mehmet Topal'dan geldi. Topal, kaydettiği bu golle turuncu-lacivertlilerde ligdeki ikinci golünü atmış oldu.

34 yaşındaki futbolcu, ilk gol sevincini ise 8. hafta Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve 2-1 Başakşehir üstünlüğüyle sonuçlanan Gençlerbirliği müsabakasında atmıştı. Topal, son dakikada rakip fileleri sarsarak takımına 3 puanı kazandırmıştı.