Medipol Başakşehir’in, Hatayspor’u ağırladığı müsabakanın 19.
Medipol Başakşehir'in, Hatayspor'u ağırladığı müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan Mehmet Topal, oyuna devam edemedi ve yerini Azubuike'ye bıraktı.
Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un dün görevinden ayrılmasının ardından bu zorlu mücadeleye teknik direktörsüz çıkan turuncu-lacivertliler, maç içerisinde de şanssızlık yaşadı. Müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan Mehmet Topal, kenardan değişiklik istedi. Topal'ın yerine oyuna dahil olan isim Azubuike oldu.