Mehmet Yiğiner: “Yabancı oyuncu sınırlaması fayda getirmeyecek”

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Yabancı sınırlamasıyla ilgili başkanlarla bayağı tartıştık. Federasyonla ilgili biliyorsunuz genel kurul olacak onla ilgili görüş alışverişlerinde bulunduk. Ağırlık yabancı oyuncularla alakalıydı. Bizim şahsen düşüncemizi soracak olursanız, bizim ligimizin marka değeri de çok önemli. Ne kadar fazla yabancı futbolcu getirirseniz o kadar marka değeri artıyor. Bazı futbolcular var ki yurt dışından getirip, Türkiye'de parlayan oyuncularda oluyor. Bunları dönem dönem görüyoruz. Rekabetin devamlı canlı tutulması anlamında çokta böyle yabancı oyuncusu sınırlaması fayda getirmeyecek gibi gözüküyor. 14 yabancı futbolcuyla devam edilebilir diye düşünüyoruz. Burada bize göre en önemli yapılması gereken gençlerimiz iyi yetiştirmemiz ve altyapıya önem vermemiz. Onunla ilgili toplantıda güzel fikirler çıktı. Ne kadar çok yerli futbolcu alırsanız o kadar teşvik alacak sistemle düzelecek diyorum. Biz rekabetten yanayız. İstersek 1 yabancı, istersek 2 yabancı oyuncu oynatırız. 14 yabancı almak zorunda değiliz. Kulüplerde daha önceki dönemlerde hovardaca transferler yapılmış. Değerinden fazla para ödenmiş. Yöneticiler bunun bilincinde. Herkes ayağını yorganına göre uzatmak durumunda. Bu bilinç şuan ki başkanlarımızda mevcut. Birçok kulübümüz borçlarını düzenli olarak ödeyebiliyor. O da iyi bir yolda ilerlediğimizin kanıtı. Artık şapka düştü kel gözüktü” diye konuştu.

Erol Bedir: "Mevcut yabancı durumu revize edilmeli"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ise toplantıyla ilgili açıklama yapmasının etik davranış olmayacağını söyleyerek, "Orada herkes fikrini söyledi. Ben toplantıyla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Sezon sonunda en az yabancısı kalacak olan kulübün başkanıyım. Buna rağmen mevcut durumun biraz revize edilerek altyapıya teşvikle alakalı fikrim var. Gündemlerimizden bir tanesi TFF seçimleriydi" dedi.