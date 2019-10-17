İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mehmetçiğe bir selam da THY ekiplerinden

Türk Hava Yolları, Milli Savunma Bakanlığının Barış Pınarı Harekâtı için sosyal medyada başlattığı ’Mehmetçiğe selam gönder’ kampanyasına destek verdi.

Türk Hava Yolları, Milli Savunma Bakanlığının Barış Pınarı Harekâtı için sosyal medyada başlattığı 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına destek verdi. Bu kapsamda THY'nin pilot ve kabin memurları sınır ötesinde mücadele veren Mehmetçik için asker selamı gönderdi.



Türk Hava Yolları bünyesindeki uçuş ekipleri Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak üzere bugün bir araya gelerek Mehmetçiğe selam duruşunda bulundu. Bayrak taşıyıcı bünyesindeki pilot ve kabin memurları Milli Savunma Bakanlığının Barış Pınarı Harekâtı için sosyal medyada başlattığı 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına destek verdi.



Mehmetçiğe sosyal medyadan adeta destek yağıyor


Milli markanın dünyanın 126 ülkesinde ülkemizi temsil eden uçuş ekibi İstanbul Havalimanı'ndaki ekip terminalinde bir araya gelerek asker selamı verdi. A Milli Futbol Takımı oyuncuları başta olmak üzere çeşitli branşlarda, uluslararası arenada mücadele eden Türk sporcuların da destek olduğu kampanyaya sosyal medyadan binlerce vatandaş selam göndererek katılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.