Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi oyuncuları engellileri ziyaret etti

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi ekibi, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören engellilerle bir araya geldi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yakın tarihimize ışık tutan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi ekibi Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören engellilerle bir araya geldi. Engelliler arasında yapılan ankette en beğenilen dizi çıkan Mehmetçik Kut'ül Amare'nin yönetmeni Kamil Aydın ile oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz, Özgü Kaya, Yiğit Uçan ve Semih Ertürk engellileri ziyaret etti. Atölyelerde derslere katılan dizi oyuncuları, engellilerin çalışmalarını izleyip başarılarını yakından görme fırsatı buldu. Dersten sonra da engelliler ünlü isimler için şiirler okuyup şarkılar seslendirdi. Dizi oyuncuları engelliler ile birlikte sohbet edip, müzik dinleyerek birlikte keyifli zaman geçirdi.

“Bizim amacımız Bağcılar'da mutlu yuva, huzurlu toplum”

Bireylerin mutlu olmadan toplumun mutlu olamayacağını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ülkemizdeki değişim ve dönüşüm sürecine baktığımızda hayatın her alanında bu değişim ve dönüşümü izliyoruz ve takip ediyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın 1994'teki büyükşehir belediye başkanlığı sürecinde başlayan heyecan bugün Allah'a şükür ülkemizin her alanında devam ediyor. Özellikle engelli kardeşlerimizin hizmetleri kapsamında yine 1994'te büyükşehirde, Bağcılar'da yakmış olduğumuz meşale bugün çok güzel noktaya geldi. Ülkemizin 7'den 70'e herkese hizmet ederken hep karşılığını aldığımızı görüyoruz. Ama özellikle buradaki kardeşlerimize inanın 1'e bin karşılık geldiğini de özellikle ifade edebilirim. Bizim amacımız her zaman ifade ettiğimiz gibi Bağcılar'da mutlu yuva, huzurlu toplum. Bireylerin mutluluğunu yakalamadan toplumun mutluluğunu yakalamanız asla ve asla mümkün değildir” dedi.

Engellilerin oylarıyla “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülünü” alan ve yoğun ilgiyle karşılaşan İsmail Ege Şaşmaz, “Ben çok mutluyum. Yeni arkadaşlar ediniyorum. Sanırım bundan sonra da arada uğrarım. Gerçekten çok mutluyum. El işleri gerçekten profesyonel yapılıyor. Dışarıda bulunan ürünlerin kalitesinden daha üst kalitede yapıyorlar. Bunu görebiliyorum. İçeride de inceledim gerçekten ellerinize sağlık her şey çok güzel” diye konuştu.

Mehmetçik Kut'ül Amare'nin bir diğer oyuncusu Yiğit Uçan ise, “Yaptıkları ürünlerin hepsini kendi patentleri altında yapmaları buradaki yetkililerin, Başkanımız başta olmak üzere sonuna kadar destek vermeleri hepimizi çok etkiledi. Yaptıkları ürünler gerçekten çok iyi, çok kaliteli ve çok beceri gerektiren ürünlerin altından kalkıyorlar. Burada çok güzel şeyler oluyor. Ege'nin de dediği gibi biz güzel arkadaşlar kazandık ve çok mutluyuz onlar adına” şeklinde konuştu.

Programda engelli öğrencilerin oylarıyla “Yılın En İyi tv dizisi Senaryosu Ödülünü” alan Mehmetçik Kut'ül Amare'nin yönetmeni Mehmet Bozdağ , “Bu ödül aldığımız en güzel, en anlamlı ödüldü. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.