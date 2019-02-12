Mekanın kültüre etkisi Esenler'de sergileniyor

Esenler'de uluslararası sanatçıların mekan ve biçim kavramlarına olan bakışlarını izleyiciye aktarmayı amaçlayan "Mekan ve Biçim" sergisi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, biçim ve nesnelerin hafızada oluşturdukları mekan algısını bir disiplin aracılığıyla aktarmak amacıyla "Mekan ve Biçim" sergisi düzenledi. Dr. Taragay Mehmet Ayçe'nin koordinatörlüğünde düzenlenen sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sergi 19 Şubat'a kadar açık

Resim, grafik tasarım, fotoğraf ve baskı işlerinden oluşan ve 32 sanatçının toplamda 34 eserinin yer aldığı sergi,12-19 Şubat tarihleri arasında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışında konuşan Dr. Taragay Mehmet Ayçe, sergi ile mekanın kültüre etkisini gösterdiklerini belirterek, "Mekan bazen nesnel bazen soyut nitelik taşır. Bir ortam, farklı zaman ve durumlarda beş duyu organı kapsamında tanımlanıp hafızada kaydedilir. Biz bu sergiyle mekanı oluşturan biçimler nelerdir,bu biçimlere yüklenilen anlamlar izleyiciyi hangi duygusal atmosfere taşır,bir mekan kimileri için bir rahatlama ortamı iken, bir an önce buradan uzaklaşmak isteyen kişiler neler hissetmektedir' düşünceleri üzerine odaklandık. Mekan ve kültür arasında etkileşimi ve mekanın bir toplumun kültürünü ne kadar yansıtabileceğini anlatmak istedik. Sanatçılar,makro ve mikro kapsamda mekan ve biçimi kendi teknik ve bakış açıları ile bu sergide ele almışlardır" dedi.