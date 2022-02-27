İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meksika Açık'ta şampiyon Nadal

Meksika Açık finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İngiliz Cameron Norrie’yi 6-4 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Meksika Açık finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İngiliz Cameron Norrie'yi 6-4 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.


Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde Rafael Nadal, Cameron Norrie'yi 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.


Bu sonuçla Nadal, kariyerindeki 91. şampiyonluğuna uzandı. 2022 yılında sahne aldığı 3 turnuvada da şampiyon olmayı başaran İspanyol yıldız, elde ettiği 21 şampiyonlukla en fazla Grand Slam kazanan sporcu konumunda bulunuyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.