Mektebim Koleji 17 Ağustos'ta online eğitime başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken özel okulların durumuyla ilgili yaptığı ''Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek'' açıklamasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu süreçten sonra eğitime başlamayı amaçlayan özel okullar bir takım hazırlıklar içerisine girdi. Bu doğrultuda Mektebim Koleji alınan sıkı tedbirler ışığında belirtilen tarihte eğitim faaliyetlerine online başlayacaklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, ''Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek'' demişti. İsteyen özel okullar o tarihte eğitime başlayabilecek. Mektebim Koleji de pandemiye karşı aldığı sıkı tedbirlerle 17 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayacağını duyurdu. Konuyla ve ders zili öncesinde alınan önlemlerle ilgili kolejin Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Kuzey Muhtaroğlu açıklamalarda bulundu.

Verilen bilgiye göre, Mektebim Koleji'nde küresel salgın ve sonrasında en doğru metotla okul yaşamına yön verebilmek amacıyla enfeksiyon, çocuk psikiyatrisi ve pediatri uzmanlarından oluşan ‘Sağlık Krizleri Yönetim Komitesi' oluşturuldu. Covid-19 ve benzeri sağlık krizleri durumunda bilimsel olarak izlenecek yol ve alınacak kararların çocuk yararına olabilmesi için oluşturulan komitede yer alan bilim insanlarının Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzmanı, Klinik İnformasyon Şefi Dr. Şükrü Ercan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aylin Şimşek ve Uzman Çocuk Psikoloğu Zeynep Sancak olduğu belirtildi.

Kuzey Muhtaroğlu, ''Sağlık Krizleri Komitesi üyelerinin yönlendirmeleri ile pandeminin, beden sağlığı yanında ruh sağlığı açısından da ele alınması gereken bir olgu olduğu bilinciyle okullarımızda gerekli tedbirler alınarak uzaktan ve yüz yüze eğitim için gereken tüm hazırlıklar yapıldı'' dedi.

''Öğrenci, ziyaretçi ve çalışanların Covid-19 belirtileri düzenli olarak takip edilmektedir''

Okul olarak aldıkları tedbirleri sıralayan Muhtaroğlu, ''Okulların açılmasıyla birlikte, Sağlık Krizleri Bilim Komitesinin katkılarıyla tüm öğrencilerimize Covid-19 ile mücadele eğitimi verilecektir. Ortam ve kullanılan malzemeler düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Okul binalarına öğrenci ve okul çalışanları dışındaki kişilerin girişleri, pandemi süresince belirli alanlarla sınırlı tutulmaktadır. Öğrenci, ziyaretçi ve çalışanların Covid-19 belirtileri düzenli olarak takip edilmektedir. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın aileleri ve yakın temasta oldukları çevre için Covid-19 vaka envanteri oluşturularak risk analizi yapılmaktadır'' açıklamasında bulundu.

''Sınıftaki öğrencilerin sayısı ve şube yapısı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belirlenmektedir''

Aldıkları tedbirleri sıralamaya devam eden Muhtaroğlu, ''Sınıftaki öğrencilerin sayısı ve şube yapısı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belirlenmektedir. Öğrencilerimizin, Covid-19 belirtileri nedeniyle evde kalmaları gereken süre boyunca eğitim bakımından desteklenmeleri için gereken tüm hazırlıklar yapıldı. Öğrencilerimizin fiziksel sağlığını korumanın yanında, bu dönemde ve devamında hem ruh sağlığı hem gelişimsel farkındalık konularında da öğrencilerimize destek verilecektir. Tüm öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın cerrahi maske kullanması sağlanmaktadır. Yemekhaneler sosyal mesafeye göre yeniden düzenlendi. Okul öncesi ve 1. Sınıf öğrencilerimizin sosyal mesafe kuralına uyabilmesi için Mektebim Koleji robotik takımı Spatium tarafından geliştirilmiş olan sosyal mesafeyi koruma cihazı temin edildi'' şeklinde konuştu.

Öğrencilerin el temizliğini en üst seviyede tutacak şekilde, nöbetçi öğretmen eşliğinde düzenli olarak el yıkamalarını sağlanacağı bir planlama yapıldığını aktaran Muhtaroğlu, ''El hijyenini korumak için okullarda kolayca ulaşılacak noktalara el dezenfektanları yerleştirildi. Ders başlangıçlarında eller kolonya ile temizlenecek ve sınıflar düzenli olarak havalandırılacaktır. Derslerin yüzde 35'i açık havada veya sınıf dışı ortamlarda yapılacak şekilde planlandı. Öğretim araçları (kırtasiye malzemeleri, vb.) kişiselleştirildi. Akıllı tahta, kapı kolları, armatürler gibi sürekli temas edilen yüzeyler her teneffüs dezenfekte edilmektedir'' diye konuştu.

Muhtaroğlu sözlerini şöyle tamamdı: ''7 Ağustos 2020 itibarıyla Millî Eğitim Bakanımızın yaptığı açıklamaya uygun olarak uzaktan eğitim uygulaması ile eğitim öğretim faaliyetlerimize başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor, yüz yüze eğitimin başlayıp öğrencilerimiz ile okullarımızda buluşacağımız günü heyecanla bekliyoruz''.