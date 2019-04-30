Melih Mahmutoğlu 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin milli basketbolcusu Melih Mahmutoğlu, sarı-lacivertli takımla sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

İç transferde Ahmet Düverioğlu, Jan Vesely ve Ali Muhammed ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe Beko'da son imza da kaptan Melih Mahmutoğlu'ndan geldi. Sarı-lacivertli ekip, milli basketbolcunun sözleşmesini üç yıl daha uzattı. Fenerbahçe, Mahmutoğlu'nun sözleşmesi hakkında resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, önümüzdeki sezonların kadro planlaması üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu bağlamda yapılan anlaşma kapsamında ekibimiz, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini üç yıl daha uzatmıştır.

Fenerbahçe formasını 2013-14 sezonundan bu yana başarıyla terleten, 2015-16 sezonundan itibaren de takım kaptanı olarak görev yapan Melih Mahmutoğlu, bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda önemli pay sahibi oldu. Ekibimizle üst üste beşinci Final-Four tecrübesini yaşayacak olan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen büyük başarılarda önemli payı bulunan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Melih Mahmutoğlu'na Fenerbahçe forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz.”