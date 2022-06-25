İhlas Haber Ajansı

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Melike Şahin “Cuma İş Çıkışı”nda şarkılarını seslendirdi

İş Sanat tarafından düzenlenen “Cuma İş Çıkışı” konserlerinde dün akşam Melike Şahin sahne aldı.

Konserde sanatçı, Tutuşmuş Beraber, Nasır, Hepsi Geçti, Kara Orman gibi sevilen şarkılarını izleyiciler için söyledi.



Açık havada gerçekleştirilen konserde sanatçı, Tutuşmuş Beraber, Nasır, Hepsi Geçti, Kara Orman gibi sevilen şarkılarını, iş çıkışında bir araya gelen izleyiciler için söyledi. Cuma İş Çıkışı konserleri, 1 Temmuz'da İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde Türkçe pop müziğin sevilen isimlerinden Göksel ile sezonu kapatacak. Saat 18.00'de DJ performansı ile başlayacak etkinlik 18.30'da konserle devam edecek.

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