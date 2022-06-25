Melike Şahin “Cuma İş Çıkışı”nda şarkılarını seslendirdi

Konserde sanatçı, Tutuşmuş Beraber, Nasır, Hepsi Geçti, Kara Orman gibi sevilen şarkılarını izleyiciler için söyledi.

Açık havada gerçekleştirilen konserde sanatçı, Tutuşmuş Beraber, Nasır, Hepsi Geçti, Kara Orman gibi sevilen şarkılarını, iş çıkışında bir araya gelen izleyiciler için söyledi. Cuma İş Çıkışı konserleri, 1 Temmuz'da İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde Türkçe pop müziğin sevilen isimlerinden Göksel ile sezonu kapatacak. Saat 18.00'de DJ performansı ile başlayacak etkinlik 18.30'da konserle devam edecek.