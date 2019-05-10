Melis Durul yuvaya döndü

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu kadro planlaması kapsamında Çanakkale Belediyespor'dan Melis Durul'u renklerine bağladı.

Eczacıbaşı formasını daha önce de giyen milli oyuncu, önümüzdeki sezon yeniden turuncu-beyazlı takımın kadrosunda yer alacak. 26 yaşındaki pasör çaprazı, Eczacıbaşı A Takımı'yla Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Transferiyle ilgili konuşan Melis Durul, “6 yıl aradan sonra birçok ilkleri yaşadığım yuvama geri dönmek heyecan ve gurur verici. Hayatımda önemli adımların temelini bu kulüpte atmıştım. İlk Milli Takım heyecanı, profesyonel hayata ilk giriş, ilk şampiyonluk heyecanım hepsini burada yaşadım. Bir kulüpten çok, kocaman bir aile olma olgusuna sahip değerli bir yer benim için. Tekrar bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni sezonda hedeflediğimiz tüm başarıları elde edeceğimize inancım tam. Bol kupalı, sağlıklı ve huzurlu bir dönem olmasını dilerim” dedi.

Melis Durul kimdir?

1993 doğumlu pasör çaprazı, voleybola Es Spor altyapısında başladı. Buradan Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer olan Melis Durul, daha sonra Sarıyer Belediyespor ve VakıfBank forması da giydi. Son olarak Çanakkale Belediyespor kadrosunda yer alan milli oyuncu, 2019-2020 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA'nın başarısı için ter dökecek.

Milli Takım başarıları

- 2015 U23 Dünya Şampiyonası (Gümüş madalya)

- 2018 Akdeniz Oyunları (Bronz madalya)

Kulüp başarıları

- 2010-11 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu

- 2011-12 Teledünya Türkiye Kupası Şampiyonluğu

- 2011-12 Aroma Voleybol Ligleri Şampiyonluğu

- 2011-12 Spor Toto Süper Kupa Şampiyonluğu

- 2014 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

- 2016 Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü

- 2016-17 Süper Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

- 2017 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

- 2017 Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu

- 2017-18 Vestel Venüs Sultanlar Ligi Şampiyonluğu

- 2017-18 Kupa Voley Şampiyonluğu

- 2018 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu