Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon

Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen j300 Traralgon finalinde Rus raket Mirra Andreeva'yı genel tabloda 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Geçmiş yıllarda Iga Swiatek, Monica Puig, Timea Babos, Clara Tauson gibi isimlerin şampiyon olduğu, Avustralya Açık Gençler turnuvası öncesi önemli bir turnuva niteliğindeki J300 Traralgon'da Melisa Ercan adını şampiyonlar arasına yazdırdı.

17 yaşındaki milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya Açık Gençler turnuvası öncesi önemli bir turnuva niteliğindeki J300 Traralgon finalinde ITF gençler 23 numarası Rus raket Mirra Andreeva'yı 2-6, 6-3, 6-4'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bir başka milli tenişçi Atakan Karahan ise J300 Traralgon turnuvasında çeyrek finale kadar yükseldi. Melisa Ercan ve Atakan Karahan 22 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık Gençler turnuvasında mücadele edecek.