Melisa Ercan, Roland Garros Junior Championships'te 1 numarayı yendi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve dört Grand Slam turnuvasından biri olan Roland Garros'un gençler kategorisinde mücadele eden milli sporcu Melisa Ercan turnuva bir numarasını yenerek üçüncü tura yükseldi.

17 yaşındaki dünya gençler 34 numarası Melisa, 2 saat 28 dakika süren mücadelede dünya gençler 2 numarası, turnuvanın 1 numaralı seri başı Japon raket Sarah Saito'yu 6-7, 6-3, 6-3 yenerek üçüncü tura yükseldi. Melisa'nın üçüncü turda rakibi dünya gençler 24 numarası Alevtina Ibragimova olacak.