Meme kanserine “pembe tişört” farkındalığı

Yakın Doğu Kolejinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında 'pembe tişört' etkinliği düzenlendi.

Yakın Doğu Koleji Fen Bölümü Biyoloji grubu öğrencileri tarafından organize edilen etkinlikte, öğretmen ve öğrenciler pembe tişörtler giyerek hem farkındalığı artırdı hem de dayanışma içerisinde bir yardım kampanyası yaparak Kanser Hastaları Yardım Derneğine bağışta bulundu. Öğrenci ve öğretmenlerin pembe tişörtler satın alıp giydiği etkinlikte elde edilen 2 bin 25 TL ile okulun yardım kumbarasına yapılan bağışlardan elde edilen 3 bin 979 TL, Kanser Hastaları Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail'e teslim edildi.

11 M sınıfı öğrencisi Selin Karasalih ve Sayra Batkan'ın meme kanseriyle ilgili bilgilendirici konuşmalar yaptığı programda, meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan öğretmen Necibe Arabulucu da kendi hikayesini paylaştı. Duygu dolu anların yaşanmasına neden olan “Kanserden korkma, geç kalkmaktan kork” temalı konuşmasında Arabulucu, öncelikle kanserle yaşamayı öğrendiğini dile getirerek, “Herkesin başına böyle bir şey gelebilir. Önemli olan erken tanı” ifadelerini kullandı.

En etkin tedavinin de erken teşhis olduğunun unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Necibe Arabulucu, kadınlara sık sık kontrol yaptırmalarını önerdi.

Mutluluğunu dile getirdi

Okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan Raziye Kocaismail, bu kadar kapsamlı ve farkındalığı yüksek bir etkinlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, emeği geçen herkesi gönülden kutladı.