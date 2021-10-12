Meme kanseriyle mücadele için ‘Önce ben'

Şirket, meme kanserine karşı rutin kontrollerin önemine dikkat çeken farkındalık filmiyle, yaşamda her türlü fedakarlığı üstlenen kadınları, kendi sağlıkları konusunda “önce ben” demeleri için teşvik ediyor.

Tüm dünyada kadınların sağlığı ve yaşamı için risk oluşturan öncelikli nedenlerden biri olmaya devam eden meme kanseri, tamamen tedavi edilebilen bir hastalık ve bu noktada erken tanı hayati bir rol oynuyor. Siemens Healthineers, erken teşhise ve tedaviye yardımcı olan çözümleriyle meme kanseriyle mücadeleye destek olurken, ülkemizde meme kanserine dair bilinci ve farkındalığı artırıp rutin kontrollerin önemine dikkat çeken sosyal sorumluluk çalışmasıyla da kadınları harekete geçmeye çağırıyor. Şirket, bu yıl meme kanseri farkındalık ayı kapsamında yayınladığı farkındalık filmi ile kadınlara ve ailelerine rutin kontrollerin önemini hatırlatıyor. siemens.com.tr üzerinden yayınlanan film ile hayatın her alanında ailesi ve sevdikleri için fedakârlık yapan kadınlara, aslında sevdikleriyle beraber olabilmek için önce kendi sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini ve “önce ben” demeleri gerektiğini anlatıyor.

“Meme kanseri ne kadar erken teşhis edilirse tedavi edilme şansı o kadar artar”

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, #önceben farkındalık çalışması ile ilgili şu açıklamada bulundu: “Meme kanseri, ne yazık ki dünya genelinde kadınlarda kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedeni olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre dünyadaki en yaygın kanser türü ve 2020 yılında 2,3 milyon yeni meme kanseri vakası tespit edildi. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. T.C. Sağlık Bakanlığı verileri, Türkiye'de meme kanseri sıklığının artmasına rağmen, hastaların çoğunda ileri evrede tanı konulduğunu gösteriyor. Ancak bu hastalıkla ilişkili ölümlerin sayısı, başta erken teşhis olmak üzere hastalığın daha iyi anlaşılması ve doğru tedavi gibi faktörlere bağlı olarak giderek azalıyor. Hem erken tanı yöntemleri hem de tedavi süreçlerinde kaydedilen gelişmeler, meme kanseriyle mücadelemizi güçlendirse de ilk adımı bireylerin atması gerekiyor. Meme kanseri taramalarına dair korku ve endişe nedeniyle düzenli kontrollerin aksatılması çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Kadınların kendi sağlıkları için harekete geçmesi ve aile üyelerinin de bu konuda farkındalık sahibi olarak annelerini, eşlerini teşvik etmesi çok önemli. Siemens Healthineers Türkiye olarak #önceben farkındalık çalışmamızla bu konudaki bilinci artırmak ve erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlatmak istedik.”

Meme kanseri kadınlarda en yaygın görülen kanser türü

Meme kanseri hakkında bilinçlendirmek ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Ekim ayı tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi (IARC), 180 ülkenin 140'ında kadınlarda en yaygın görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirtiyor. Erkeklerde görülme oranı yüzde 1'den düşük olmakla birlikte kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 25'ini meme kanseri oluşturuyor.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hastanesi Meme Kliniği Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Füsun Taşkın, erken teşhisin önemine şu sözlerle dikkat çekiyor: “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü ve yaklaşık olarak 8 kadından birinin, hayatının bir döneminde kapısını çalıyor. Sık görülmesine rağmen, erken evrede saptanan meme kanserinin tedavisi mümkün ve tedavi başarısı çok yüksek.”

GLOBOCAN araştırmasına göre, Türkiye'de 2020 yılı içerisinde her yaş grubundan kadına konulan kanser tanılarının yaklaşık yüzde 24'ünü meme kanseri vakaları oluşturdu. Öte yandan T.C. Sağlık Bakanlığı'nın verileri, ülkemizde özellikle 45-54 yaş aralığında meme kanseri sıklığının daha fazla olduğuna işaret ediyor. Avrupa ülkelerinden farklı olarak meme kanserli olguların yaklaşık yarısının 50 yaş altında ve premenopozal dönemde olduğu biliniyor. İlk evrede hiçbir belirti göstermeyen meme kanserinde erken tanının ilk adımını kadınların kendi kendilerine yapacakları meme muayenesi oluşturuyor. Bu nedenle 20 yaş üzerindeki tüm kadınların kendilerini muayene etme konusunda gerekli farkındalığa sahip olması ve periyodik kontrollerini aksatmamaları hayati bir önem taşıyor. Bununla birlikte meme kanseri riski taşıyan 25 ila 40 yaş arasındaki kadınların yılda bir kez klinik meme muayenesinden geçmesi; 40 yaşın üzerindeki kadınların da yıllık meme muayenesine ek olarak yılda bir kez mamografi çektirmesi öneriliyor. Ortalamanın üzerinde risk taşıyan, örneğin yakın aile üyelerinde meme kanseri geçmişi olan kadınlar ise klinik muayeneleri altı ayda bir tekrarlamalı.