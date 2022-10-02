Memorial meme kanserine ‘Ayna Karşısında 5 Dakika' sloganı ile dikkat çekti

Memorial, meme kanserinde farkındalık ve erken tanının önemine dikkat çekmek için ‘Ayna karşısında 5 dakika' sloganı ile önemli bir etkinliğe imza attı. Pembe ayna projesi, pek çok etkinliğin bir arada olduğu festivale dönüştü.

Memorial Sağlık Grubu'nun, meme kanserinde farkındalık ve erken tanının önemine dikkat çekmek için ‘Ayna karşısında 5 dakika' sloganı ile hayata geçirdiği etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Pembe ayna projesi, pek çok etkinliğin bir arada olduğu festivale dönüştü. Festivalde, meme kanserinin anlatıldığı uzman doktor söyleşilerinin yanı sıra, kanserle mücadelesini kazanarak sağlığına kavuşanların başarı hikayeleri de katılımcılara ilham oldu. Ayrıca kanserde motivasyon ve yoga etkinlikleri, katılımcılar için pembe aynadan yansıdı.

Meme sağlığını nasıl koruruz? Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır? Meme kanserinde estetik yaklaşımlar söyleşisi; Prof. Dr. Fatih Aydoğan, Prof. Dr. S. Kerem Okutur, Prof. Dr. Halit Yılmaz, Doç. Dr. Kezban Nur Pilancı, Doç. Dr. Pelin Özgen, Op. Dr. Atilla Eyüboğlu, Dyt. Nihan Yakut'la birlikte, Memorial Farkındalık Festivali'nde gerçekleştirildi. ‘Meme kanserinde kişiye özel güncel tedaviler' söyleşisi ise, Prof. Dr. Bülent Çitgez, Prof. Dr. Serkan Keskin, Uz. Psikolog Gizem Mine Çölümlü ve Uz. Dr. Özge Yıldırım'la katılımcılardan ilgi gördü.

Ünlü oyuncu-sunucu Zeynep Beşerler'in moderatörlüğünü yaptığı, kanserle mücadelesini kazanan gerçek hayat öykülerinin kahramanları olan ve 11 yıl arayla kanserle tanışan Bahar-Mehmetcan Karacan ailesi, iki kişilik mücadelede sürecini katılımcılarla paylaştı.

“Genç yaştaki kadınlarında tedavisi daha kolay olabilmesi için erken tanı önemli”

Ekim ayında tüm dünyada meme kanseri farkındalığı olarak çeşitli etkinliklerin yapıldığını vurgulayan Prof. Dr Fatih Aydoğan, “Ekim ayıyla birlikte etkinliklere başladık. Aslında tek bir aya sınırlı kalmamalı, yıl boyu devam etmeli çünkü meme kanserinde erken tanı tedavi başarısını oldukça arttırıyor. Türkiye'de Batı'ya göre 40 yaş altındaki meme kanserlerinin oranı oldukça fazla. Batı'da meme kanseri tanısı alan her 20 kadından bir tanesi 40 yaşın altındayken, bizim ülkemizdeki 6-7 kadından bir tanesidir. Genç yaş hastamız çok fazla. Genç yaştaki kadınlarında tedavinin daha kolay olabilmesi için erken tanı önemli. Yıllık yaklaşık 25 bin kadına kanser tanısı konuyor fakat şanslıyız ki meme kanserlerinin tedavisi diğer kanser türlerine göre daha kolay ve tedavi başarısı oldukça yüksek. Yeni ilaçlar, yeni tedaviler ile bilim kendini yeniliyor ve kolay bir şekilde tedavi şansımız var. Meme kanseri riski azaltılabilir, özellikle aile öyküsü olanlarda ya da risk grubundaki kadınlarda erken tanı ile kanserin gelişmesi engellenebilir. İkincisi ise bazı yaşam tarzı değişiklikleridir. Örneğin egzersizler ibu riski azaltmaktadır ve haftada üç saat egzersiz yapmalarımı kadınlarımıza öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Benim yanımda her zaman durdu”

11 yıl önce testis kansere yakalandığı belirten Mehmetcan Karacan, “ Kansere yakalandığım dönemde eşimle yeni evlenmiştik. Tedavim 9 ay sürdü, sonrasında ameliyat oldum, daha sonra ise kemoterapi tedavisi ile devam ettik. Yakınlarım destek oldu fakat eşim beni hayata tutunduran kişi oldu. Benim yanımda her zaman durdu. Eşime “İstersen kendi yoluna bakabilirsin, benden vazgeçebilirsin” demiştim. Eşim bana “Benim başıma gelse benden vazgeçer misin?” demişti. Şimdi de eşi Bahar Karacan'a da meme kanseri teşhisi konuldu. Ardından birbirimize destek olarak beraber kanseri yendik” şeklinde konuştu.

“Erken teşhis her zaman çok önemli”

Doğum gününde meme kanseri teşhisi konulduğunu vurgulayan eş Bahar Karacan, “Rutin kontroller esnasında fark ettim göğsümdeki kitleyi. O yüzden direkt doktora gittik. Bu süreçte kanser teşhisi aldım. İlk olarak kemoterapi aldım ve ardından ameliyat oldum. Sonrasında radyoterapi ve şu anda ise koruma terapi alıyorum. Bu süreçte en büyük destekçim eşim Mehmetcan Karacan oldu. Testis kanserini yenen eşim her zaman yanımdaydı. Buradan herkese kanser konusunda erken teşhisin her zaman çok önemli olduğu mesajını vermek isterim” dedi.

“Ayna karşısında beş dakika geçiren kadınların birçok şeyi değiştirebileceğine inanıyoruz”

Meme kanserinin çok yaygın bir kanser türü olduğunu belirten oyuncu Zeynep Beşerler, “Aslında çabuk önlenebilir kanser türü, en önemli şey geç ise kalmamak. “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” adlı sloganımız var ve bu sloganı tekrar tekrar söylemek istiyoruz. Ayna karşısında beş dakika geçiren kadınların birçok şeyi değiştirebileceğine inanıyoruz. Önlem için söylenileceğimiz tek şey, erken teşhis yani böyle bir şey varsa gerçekten korkmadan düzenli muayenelerini her ay yaparak bu kanser türünü atlatabilirler. Biz gerek meme kanseri etkinliklerinde gerekse organ bağışı için düzenlenen etkilerde bulunuyoruz. İnsanların mutlaka bilinçlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu ifade eden Doç Dr. Kezban Nur Pilancı, “Bu ayı bu şekilde etkinliklerl geçirmemizin sebebi, kadınlarda farkındalığı, kendi kendine meme muayenesi ve yıllık rutin kontrolleri gündeme getirebilmek. Erken tanı hayat kurtarıyor” şeklinde konuştu.