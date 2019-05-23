Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Rehavet, felaketi de beraberinde getirir"

Bananeciliğin olduğu yerde, elini taşın altına koymakta çekincenin olduğu yerde, Türkiye çok daha iyi noktalara gelme hedeflerini gerçekleştiremez” dedi.

Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 No'lu Şube tarafından organize edilen "Esenler İftar Buluşması"nda çok sayıda Memur-Sen üyesi bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Köse, Eğitim Bir-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mükremin Köse, il ve ilçe şube yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen'e bağlı sendikaların şube yönetimleri, kurum müdürleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Kalabalığa hitap eden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Memur-Sen ailesi olarak 27 yılı geride bıraktık. Kurulduğumuz günden bu yana da üyesi ve ülkesi için ter akıtan bir teşkilat olarak yerkürede iz bırakmayı sürdürüyoruz. Hikayemiz, ülke üzerindeki vesayeti kaldırmak, yeniden büyük Türkiye idealine doğru Türkiye'yi taşımak üzere mücadeleyle başladı, bu soylu mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Benimsedikleri sendikacılık anlayışının nerede bir mazlum varsa oraya ulaşmak olduğunu kaydeden Yalçın, bu ilkeleri doğrultusunda kimsesizlerin kimsesi olma yolunda gayret gösterdiklerini belirterek, başladıkları noktadan bugüne baktıklarında büyük yollar katettiklerini, birçok kazanımın altında Memur-Sen olarak imzalarının olduğunu söyledi.

"Belediyelerde ciddi zulümler var"

Ülkenin geliştiğini ve değiştiğini düşündükleri anda bunun böyle olmadığına dair belirtilerin geçtiğimiz günlerde yaşanmaya başladığını belirten Yalçın, “Ben isterdim ki üniversite önlerine turnike koyanlar, ikna odaları kuranlar ve bu ülkeyi yaşanmaz hale getirenler yaptıklarından utansınlar ve aradan geçen hoşgörü zamanlarından nasiplerini alsınlar ama bunun böyle olmadığını 31 Mart seçimlerinin ardından belediyeleri değişen yerlerde çok ciddi sıkıntılarla yüzleştiğimizde gördük” diye konuştu.

Mart'ın sonu bahar diyenlerin kara kışı getirdiğini belirten Yalçın, “Ortada ciddi bir zulüm var” dedi. 31 Mart yerel seçimlerinde milletin iradesini göstererek kullandığı oyların zayi edildiğini söyleyen Yalçın, buna teşebbüs edebilecek olanlara karşı fırsat verilmemesi gerektiğini belirtti.

"Gayret yoksa, hayret vardır"

Bu noktada hiçbir adaletsizliğe imkân vermeksizin gayret göstermek gerektiğine işaret eden Yalçın, “Gayret yoksa hayret vardır, rehavetin olduğu yerde felaket yakındır. Bananeciliğin olduğu yerde, elini taşın altına koymakta sakınmanın olduğu yerde, Türkiye çok daha iyi noktalara gelme hedeflerini gerçekleştiremez” ifadelerini kullandı.