MENA Stevie Ödülleri için başvurular başladı

Bu sene ilk kez düzenlenecek olan MENA Stevie Ödülleri'ne, başvurular başladı. Türkiye ve 17 Orta Doğu ülkesinden proje başvurularını kabul edecek olan yeni ödül programına 4 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru yapılıyor.

Bu sene ilk kez düzenlenecek olan MENA Stevie Ödülleri 2020 yılı başvuruları için yardım ve destek sağlamak amacıyla çalışmalara başladı. 4 Aralık 2019 tarihine kadar sürecek olan başvurular süresince irili ufaklı pek çok şirkete ulaşmak isteyen ödül programı, ilk olarak 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan Ras Al Khaimah (RAK) Uluslararası KOBİ Fuarı'na katılacak. MENA Stevie Ödülleri'nin sponsorluğunu üstlenen RAK Ticaret Odası ile birlikte fuara katılacak olan ödül programı, onlarca farklı ülkeden fuara katılacak olan 200'den fazla KOBİ'ye başvurularla ilgili detaylı bilgi aktaracak.

MENA Stevie Ödülleri küçük büyük şirket ayrımı yapmadan inovasyona odaklanıyor

Her yıl 70'i aşkın ülkeden 10 binin üzerinde başvuru alan Stevie Ödülleri'ni dünyaca ünlü şirketlerin yanı sıra inovatif ve üretici projeler sunan pek çok küçük ve orta ölçekli şirket de kazanıyor. MENA Stevie Ödülleri özellikle bu sene inovasyon kavramına odaklanıyor. Değişim ve inovasyonun işletmelerin rekabetçi pazarda sürdürülebilirliği için vazgeçilmez olduğundan hareket eden ödül programı yönetim, pazarlama, teknoloji, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, web sitesi, dijital projeler başta olmak üzere 100'den fazla kategoride başvuru kabul edecek.

Ödül Töreni 8 Ocak 2020'de

İngilizce ve Arapça olarak ücretsiz başvuru yapılacak ödül programında projeler, dünya çapında 100'den fazla profesyonel tarafından değerlendirilecek. Altın, Gümüş ve Bronz Stevie Ödülleri'nin kazananları 8 Ocak 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah şehrinde yapılacak galada açıklanacak.

MENA Stevie Ödülleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri Cezayir, Fas, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman, Ürdün ve Yemen dahil olmak üzere 17 ülkede faaliyet gösteren şirketlerin proje başvurularını değerlendirmeye alacak.