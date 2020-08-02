Menekşe plajında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sıcak havayı fırsat bilip sahillere akın etti. Menekşe plajını dolduran yüzlerce vatandaş sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.

Kurban Bayramı'nın 3. gününde İstanbul'da olan vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilip Küçükçekmece'deki Menekşe plajına akın etti. Aileleri ve arkadaşlarıyla denize gelen çok sayıda vatandaş sıcak havada denize girip serinledi. Bazı vatandaşlar kumda güneşlenirken kimileri de ağaç gölgesinde piknik yaptı, serinledi. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takmayıp sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı plajda koronaya adeta davetiye çıkarıldı.

“Kurallara uymuyoruz”

Muharrem Çözmez isimli vatandaş, “Arkadaşla beraber geldik yoğunluk var sosyal mesafeye dikkat ederek kendi önlemimizi kendimiz alıyoruz. İnsanlar yine dikkat etmiyorlar sosyal mesafeye gördüğünüz gibi biz de maskesiziz burada takmamız şart ama yapmıyoruz” diye konuştu.