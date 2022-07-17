İhlas Haber Ajansı

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Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi

Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı.

Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı. Plajdaki yoğunluk havadan görüntülendi.


Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda Kurban Bayramı tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı. Havanın sıcak olması, vatandaşları denize akın ettirdi. Bazı vatandaşlar denize girip serinlerken, bazıları da kumda, çimenlerde oturup ailesiyle piknik yaptı. Araç trafiğinin de oldukça fazla olduğu Menekşe Plajı'nın dolup taştığı anlar havadan dron ile görüntülendi.

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