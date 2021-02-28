İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menekşe Sahili martılara kaldı

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Menekşe Sahili martılara kaldı.

Sahili mesken edinen martıların uçuşu görsel şölen oluşturdu.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama nedeniyle İstanbul genelinde sessizlik hakim olurken, Florya'daki Menekşe Sahili de boş kalan yerlerden biri oldu. Kısıtlamanın olmadığı günlerde kalabalık olmasıyla bilinen sahil, martılara kaldı. Sahili mesken edinen martılar, renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan martıların uçuşu ise görsel şölen oluşturdu.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.