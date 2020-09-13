Mensah, Beşiktaş formasıyla siftah yaptı

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş, karşılaşmanın 64. dakikasında 2-0 öne geçerken, yeni transfer Mensah, siyah-beyazlı formayla siftah yaptı.

Süper Lig'de sezonun açılışını Trabzonspor deplasmanında yapan Beşiktaş, karşılaşmanın 64. dakikasında penaltı golüyle 2-0'ı yakaladı. 61. dakikada Beşiktaş'ın korner kullandığı sırada Atiba, Flavio tarafından düşürülünce, Ali Şansalan pozisyonu tekrar izlemeye karar verdi VAR'da pozisyonu kontrol ettikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında 64. dakikada yeni transfer Mensah topun başına geçti ve soğukkanlı bir vuruşla, topu ters köşeye göndererek fileleri havalandırdı ve Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında golle tanıştı.