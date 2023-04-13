Mercedes-Benz Türk, Ampute Futbol Milli Takımı'nı yeni zaferlere taşımaya devam edecek

Mercedes-Benz Türk, bedensel engelli bireylerin farklı branşlarda spor yapmalarını ve Paralimpik Olimpiyatlar da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına katılmalarını sağlamayı amaçlayan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile 2022 yılında imzaladığı resmi ulaşım sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları için özel olarak dizayn edilen otobüsü sporcuların kullanımına tahsis eden şirket, yeni sözleşme doğrultusunda resmi ulaşım sponsorluğunu 2024 yılı sonuna kadar uzattı. Mercedes-Benz Türk, milli takım sporcularının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarladığı ve Ampute Futbol Milli Takımı için özel olarak giydirdiği otobüsü ile milli takımı yeni zaferlere taşımaya devam edecek.