Mercedes-Benz Türk çalışanları yerinde aşı uygulamasıyla Covid-19'a karşı aşılandı

Mercedes-Benz Türk çalışanları, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda hazırlanan alanda Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19'a karşı aşılandı. Düzenlenen bu organizasyon ile yaklaşık bin çalışan randevu almadan, tercihe bağlı olarak Biontech ya da Sinovac aşısının ilk dozunu oldu.

Mercedes-Benz Türk; çalışanlarının sağlığını korumak için çalışmalara devam ediyor. Şirket, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan mobil ekiplerce yerinde aşı uygulaması ile çalışanlarının Covid-19'a karşı aşılanmasını sağladı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından şirketin Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda gerçekleşen aşı çalışmasında görevi sebebiyle iş yerinde bulunan ve aşı olmak isteyen tüm beyaz yaka, mavi yaka ve taşeron çalışanları aşılandı. Toplamda bine yakın çalışan bu uygulamadan yararlandı.

Tercihe bağlı olarak Biontech ya da Sinovac aşıları ile 23 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen aşılama çalışmasının hızlı olabilmesi için öncelikle çalışanlardan aşı onamlarını SMS ve e-nabız sistemleri üzerinden vermesi talep edildi. Aşılama için onay veren çalışanlar belirlenen düzen ile aşılandı. Ayrıca alınan önlemler kapsamında ambulans ve acil müdahale sağlık ekipleri aşı takibi ve kontrolü amacıyla hazır olarak uygulama alanında bulundular.

Çalışanlar tarafından gösterilen ilgi nedeniyle aşılama çalışmasına önümüzdeki hafta da devam edilmesi planlandığı belirtildi.