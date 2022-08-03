Mercedes-Benz Türk, iki adet 350 kW'lık şarj ünitesi kurdu

Gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda sürdürülebilirliği ve çevre konusunu odağına alan Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda iki adet 350 kW'lık şarj ünitesi kurdu.

Gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda sürdürülebilirliği ve çevre konusunu odağına alan Mercedes-Benz Türk, elektrikli kamyonlar için yüksek voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu ile elektrikli geleceğe ilerlemeye devam ediyor. Otomotiv dünyasında gündemi belirleyen elektrik dönüşümü konusunda önemli bir çalışmaya imza atan şirket, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda iki adet 350 kW'lık şarj ünitesi kurdu. Türkiye'de ağır vasıta araçlar için 350 kW kapasitede kurulan ilk şarj istasyonu olma özelliğine sahip olan yeni şarj üniteleri, Mercedes-Benz Kamyon Üretim Mühendisliği Başkanı Prof. Uwe Baake ve Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel'in katılımıyla devreye alındı.

Yeni kurulum ile şirketin Ar-Ge Merkezi, Mercedes-Benz yıldızı taşıyan kamyonların tüm dünyadaki ‘tek uzun yol testi merkezi' görevine ek olarak, sıfır emisyon hedefi kapsamında elektrikli araçların yol testi merkezlerinden biri olma görevini de üstlendi. Sürdürülebilirlik açısından önemli bir dönüm noktası olan elektrikli şarj istasyonlarının faaliyete alınması ile elektrikli araçların da uzun yol testleri Aksaray Ar-Ge Merkezi tarafından gerçekleştirilip onaylanacak. Bu kapsamda elektrikli kamyonların Ar-Ge süreci için Aksaray Kamyon Fabrikası'nda iki adet 350 kW'lık şarj ünitesi kuran şirket, gerçekleştirdiği açılışla birlikte söz konusu şarj ünitelerini AR-GE ekibinin hizmetine sundu.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Prof. Uwe Baake, “Daimler Truck'ın önemli merkezlerinden biri olan şirketin Ar-Ge Merkezi, sürdürülebilir ve karbon nötr taşımacılığın geleceği için gerekli alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün burada hizmete aldığımız şarj istasyonları ile sıfır emisyon hedefi kapsamında elektrikli araçların uzun yol testleri Aksaray Ar-Ge Merkezi tarafından gerçekleştirilecek. Ar-Ge ekiplerimizin sorumluluklarına ek olarak geliştirdikleri çözümler ve yenilikler sayesinde Mercedes-Benz yıldızlı kamyonların geleceği Türkiye'den belirlenmeye devam edecek” dedi.

Melikşah Yüksel ise, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Hoşdere Otobüs Fabrikamız ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda, Daimler Truck dünyasının en önemli Ar-Ge merkezlerinden iki tanesine ev sahipliği yapıyoruz. Sürdürülebilirlik için anahtar rol oynayan altyapı çalışmalarında ilk adımı iki adet 350 kW'lık elektrikli şarj istasyonumuz ile attık. Çatı şirketimiz Daimler Truck, karbon nötr bir gelecek için kullanılacak teknoloji konusunda stratejimizi belirledi. İlerleyen dönemde ürün portföyümüz hem batarya elektrikli hem de hidrojen bazlı tahrik sistemleriyle elektrikli hâle gelecek. 350 kW'lık kapasiteye sahip olan ve ağır vasıta araçlara hızlı şarj imkânı sağlayan şarj istasyonlarımız, Türkiye'de ağır vasıta için bu kapasitede kurulan ilk şarj istasyonu olma özelliğine de sahip. Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin gerçekleştirdiği çalışmaların Daimler Truck dünyasının geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğine inanıyorum. Yeni başarılara imza atmak için gelecekte de durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz. Şirket olarak elektrikli geleceğe tam şarj hazırız.”

36 yıldır Aksaray'ın kalkınmasına destek veriyor

Yapılan açıklamaya göre, sadece üretim faaliyetleri ile değil, aynı zamanda fabrika bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezi ile sürdürülebilir bir gelecek için projeler hayata geçiren Aksaray Kamyon Fabrikası, aynı zamanda Aksaray'ın ‘Mercedes-Benz Şehri' olarak kalkınmasına destek veriyor. Daha yeşil bir Aksaray için kendi adını taşıyan Hatıra Ormanı projesini de hayata geçiren şirket, bu kapsamda ilk fidanları 2 Haziran 2022 tarihinde toprakla buluşturmuştu. Prof. Dr. Uwe Baake, Melikşah Yüksel ve Ar-Ge ekibi de sürdürülebilirlik ve elektrikli geleceğe yönelik yapılan çalışmanın anısına daha yeşil bir Aksaray için #Daimaİleri diyerek Hatıra Ormanı'na fidan dikimi gerçekleştirdi.