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Mercure, dünyanın en güçlü otel markası seçildi

Mercure otelleri bağımsız marka değerlendirme ve stratejik danışmanlık şirketi Brand Finance tarafından dünyanın en güçlü otel markası seçildi.


Dünya genelinde Accor çatısı altında olan ve 64 ülkede 810'dan fazla otelle hizmet veren Mercure, uluslararası marka değerlendirme şirketi Brand Finance tarafından dünyanın en güçlü otel markası unvanını aldı. Değerlendirmede Mercure marka gücü endeks puanını 100 üzerinden bir değerlendirmeyle 75,7'den 86,2'ye çıkardı. Bunun yanı sıra 2019 marka sıralamasını ise AA+ seviyesinden AAA seviyesine çıkararak önemli bir atılım gerçekleştirdi.


Accor Otel grubunun çatısı altındaki söz konusu otellerin İstanbul'da 8 ve Bursa'da 1 olmak üzere toplam 10 oteli bulunuyor.

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