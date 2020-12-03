İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merih Demiral 10 gün sahalardan uzak kalacak

İtalyan ekibi Juventus, Dinamo Kiev ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı sakatlıktan dolayı milli futbolcu Merih Demiral’ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İtalyan ekibi Juventus, Dinamo Kiev ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı sakatlıktan dolayı milli futbolcu Merih Demiral'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.


Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'dan kötü haber geldi. İtalyan temsilcisi, Merih'in sakatlandığını açıkladı. Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynandıkları karşılaşmada Merih'in kas sakatlığı yaşadığı belirtilirken, sağ uyluk rektus femoris kasında hafif zedelenme tespit edildiği ve durumunun da 10 gün sonra yeniden değerlendirileceği duyuruldu.


Merih Demiral, Dinamo Kiev maçına 11'de başladı ve 69. dakikada yerine Radu Dragusin dahil oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.