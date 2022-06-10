Merih Demiral: “2 maçta da gol yemedik, bu çok güzel”

A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli oyuncusu Merih Demiral, Uluslar C Ligi'nde 2 maçta da gol yemediklerini ifade ederek, “Lüksemburg maçında da böyle olacağını umuyorum” dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü müsabakasında yarın Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Merih Demiral basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yarın akşam oynanacak karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Merih, “her maça ayrı konsantre olmaya çalışıyoruz. 2 maçta da gol yemedik ve bu çok güzel, yarın ki maçta da böyle olacağını umuyorum. Bu maçlar bizim için çok değerli. Milli formayla oynamak çok ayrıcalık ve bunun farkındayız. Elimizden geldiğince performans göstermeye çalışıyoruz” dedi.

“Gol atmak istiyorum”

Son maçlarda ileri çıkması ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Merih, “Biz Atalanta'da da böyle oynuyoruz. Bu maçlarda skor üretmemiz gerektiği için duran toplar ve oyun içinde böyle oynayabiliyoruz. Şahsi olarak gol de atmak istiyorum, pozisyon geldiğinde değerlendirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Takımda herkes gerekli özveriyi gösteriyor”

Mental anlamda kendilerini hazır tutmanın zor olduğunu aktaran 24 yaşındaki milli oyuncu, “Milli takıma geldiğimizde bütün arkadaşlarımız gerekli özveriyi göstermeye çalışıyor. Takımda herkes sezon başı gibi çalışıyor. Geçtiğimiz 2 maçta da bunu gösterdik. Bence önümüzdeki 2 maçta da bunu göstereceğiz” şeklinde konuştu.