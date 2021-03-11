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Merih Demiral 20 gün sahalardan uzak kalacak

İtalyan ekibi Juventus, Porto karşılaşmasında sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral’ın 20 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İtalyan ekibi Juventus, Porto karşılaşmasında sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ın 20 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral sakatlandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Porto ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlanan Demiral'ın 20 gün sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.


23 yaşındaki savunmacı, Porto mücadelesine 11'de başlamış, 120 dakika sahada kalmıştı.

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