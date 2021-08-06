İhlas Haber Ajansı

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Merih Demiral, Atalanta'da

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Juventus’ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral’ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.


Milli defans oyuncusu Merih Demiral, yeni sezonda Atalanta forması giyecek. Bugün sağlık kontrolünden geçen


23 yaşındaki oyuncu, Atalanta ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Atalanta'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Türkçe olarak "Hoş geldin Merih" ifadelerine yer verildi.

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