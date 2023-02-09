Merih Demiral duyurdu, Harry Kane'in de forması satışa çıkıyor

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın başlattığı kampanyaya dünya futbolunun yıldızları destek vermeye devam ediyor.

Merih Demiral'ın başlattığı kampanyaya Ronaldo, Dybala ve Bonucci, Morata, Griezmann'ın ardından Tottenham'ın yıldızları Harry Kane ve Kulsevski de destek verdi. İki oyuncunun imzalı forması da açık artırmayla satılacak ve elde edilecek gelir Türkiye'deki depremzedelere bağışlanacak.