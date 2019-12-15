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Merih Demiral hazırladı Bonucci tamamladı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 3-1 kazandıkları Udinese mücadelesinde Bonucci’nin kaydettiği golü hazırlayan isim oldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 3-1 kazandıkları Udinese mücadelesinde Bonucci'nin kaydettiği golü hazırlayan isim oldu.


İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında karşı karşıya geldiği Udinese'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakada milli futbolcu Merih Demiral da 1 asist ile takımının galibiyetine katkı sağladı. Mücadelenin 9 ve 37. dakikalarında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo skoru 2-0'a taşırken, Bonucci de Torino temsilcisinde son sözü söyleyen isim oldu. Merih'in indirdiği topa kale önünde kafa vuruşunu yapan İtalyan oyuncu, Torino ekibinin gol perdesini kapatmış oldu.


Merih Demiral, Serie A'da siyah-beyazlı forma ile ilk 11'de görev aldığı 2. mücadelesinde ilk kez asist yapmış oldu.

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