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Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif!

İngiliz ekibi Liverpool’un Juvestus’ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklifte bulunacağı iddia edildi.

İngiliz ekibi Liverpool'un Juvestus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklifte bulunacağı iddia edildi.


İngiltere Premier Lig'de maç fazlasıyla lider durumda bulunan Liverpool'un 22 yaşındaki milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. İddialara göre Liverpool başarılı savunmacı için 45 milyon sterlinlik bir teklifle Juventus'un kapısını çalacak. Juventus'un ise Merih için gelecek tekliflere sıcak bakmadığı ve futbolcunun takımda kalmasından yana olduğu ifade ediliyor.


Merih Demiral, bu sezon Juventus formasıyla 3'ü Şampiyonlar Ligi, 6'sı Serie A olmak üzere toplam 9 resmi maçta sahaya çıktı.

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