Merih Demiral, şampiyonlar ligi kadrosuna dahil edildi

Çapraz bağ sakatlığı sonucu 7 ay sahalardan uzak kalan ve sakatlık sonrası ilk kez Roma karşısında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'un şampiyonlar ligi kadrosuna dahil edildi.

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığını atlatan ve sahalara dönen milli oyuncu Merih Demiral, şampiyonlar liginde forma giyebilecek. Torino temsilcisinden yapılan açıklamada yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından Roma müsabakası ile sahalara dönen Merih Demiral'ın 22 kişilik şampiyonlar ligi kadrosuna dahil edildiği belirtildi. Böylece Juventus Teknik Direktörü Sarri'nin forma şansı vermesi durumunda Merih, devler liginde oynanan müsabakalarda görev alabilecek.

İtalyan ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde 7 Ağustos Cuma günü sahasında Olympique Lyon ile karşılaşacak.