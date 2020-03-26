İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Mart ile biten haftada 10 milyar 717 milyon dolar azaldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Mart ile biten haftada 10 milyar 717 milyon dolar azalarak 93 milyar 448 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 7 milyar 332 milyon dolarlık azalışla 72 milyar 475 milyon dolardan 65 milyar 143 milyon dolara indi.


Altın rezervleri ise 20 Mart haftasında 3 milyar 385 milyon dolarlık azalışla 31 milyar 690 milyon dolardan 28 milyar 305 milyon dolara geriledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.