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Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Lale Orta oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na (MHK) Lale Orta’nın getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na (MHK) Lale Orta'nın getirildiğini açıkladı.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.


Yeni Merkez Hakem Kurulu şöyle:



Başkan


Prof. Dr. Lale Orta



Üyeler


Tolga Özkalfa


Ahmet İbanoğlu


Cemalettin Ali Kunak


Prof. Dr. Ali Kızılet


Süleyman Abay


Sadettin Güler


Aynur Aysun Akar


Hamza Mısır

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