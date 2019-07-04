İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun yeni Başkanı Zekeriya Alp oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni Başkanı Zekeriya Alp oldu. Alp daha önce 2012 yılında da MHK başkanlığa getirilmişti.


Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu'nun da başına kim getirileceği merak konusuydu. Son olarak Sabri Çelik'in yaptığı MHK başkanlığına Zekeriya Alp getirildi. Zekeriya Alp, 2012 ile 2014 yılları arasında Yıldırım Demirören başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nunda MHK başkanlığı yapmıştı.


1948 doğumlu olan Zekeriya Alp, futbolculuk döneminde A Milli Futbol Takımı'nda forma giyerken, Feriköyspor ve Beşiktaş takımlarında da oynadı. Alp, Levent Bıçakçı'nın TFF başkanlığı yaptığı dönemde yönetim kurulunda yer almıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.