Merkez Hakem Kurulu, görev dağılımı yaptı

02.2019 Pazartesi günü yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

Yusuf Namolu'nun istifasının ardından göreve gelen Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:

BAŞKAN: Sabri Çelik

BAŞKAN VEKİLİ: Mustafa Çulcu

PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK)

Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat

BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu

MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen

FUTSAL-PLAJ FUTBOLU ve KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu

EPAK BAŞKANI ve BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu

EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak

1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat

2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu

3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu

4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen

5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu

6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır

7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi

8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak