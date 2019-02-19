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Merkez Hakem Kurulu, görev dağılımı yaptı

Merkez Hakem Kurulu, 18.

02.2019 Pazartesi günü yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.


Yusuf Namolu'nun istifasının ardından göreve gelen Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:



BAŞKAN: Sabri Çelik



BAŞKAN VEKİLİ: Mustafa Çulcu



PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK)


Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat



BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu



MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen



FUTSAL-PLAJ FUTBOLU ve KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu



EPAK BAŞKANI ve BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu



EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak



1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat



2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu



3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu



4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen



5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu



6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır



7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi



8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak

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