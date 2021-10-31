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Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.


Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Dr. Ferhat Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:


Başkan: Dr. Ferhat Gündoğdu


Başkan Vekili: Ahmet Şahin


PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu): Dr. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım


EPAK Sebahattin Şahin, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi


BAL Sorumlusu: Nihat Mızrak


Kadın Hakemler Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu


Plaj Futbolu Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu


Futsal Sorumlusu: Nihat Mızrak


1. Bölge Sorumlusu: Ahmet Şahin


2. Bölge Sorumlusu: Yunus Yıldırım


3. Bölge Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu


4. Bölge Sorumlusu: Sebahattin Şahin


5. Bölge Sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu


6. Bölge Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu


7. Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi


8. Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak

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